Муха ест в 3D, а ты нет: Учёные добавили в виртуальную реальность ощущение вкуса

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Виртуальный мир стремительно улучшается. Возможно, скоро 3D заменит реальность.

Ученые совершили переворот в 3D-реальности: они создали новую систему, которая воспроизводит вкусовые ощущения в виртуальном мире. Проект получил название optoPAD.

Научные работники рассказали, что главным участником эксперимента оказалась муха. Виртуальный мир изменил «мировоззрение» насекомого. Мушка считала, что поглощает сладости, однако её кормили обычными продуктами.

Такое исследование поможет изучить работу мозга в тот момент, когда человек выбирает себе пищу. Ученые уверены, что optoPAD улучшит состояние организма в целом.

Исследователи рассказали, что они добавили ощущение вкуса с помощью двух особых элементов. Первый — уникальный световой спектр, который контролирует активность нейронов. По словам специалистов, на муху воздействовал зелёный свет, с помощью которого увеличивалась чувствительность нейронов к сладкому. Второй — особая программа flyPAD. В основе этой системы находится технология сенсорного экрана, которая помогает отследить режим питания мухи.

Проект optoPAD помог ученым создать механизм управления вкусовыми рецепторами в тот момент, когда насекомое начинает соприкасаться с продуктами питания.

Ученые рассказали, что будущие разработки будут направлены на воссоединение flyPAD с оптогенетикой. Уникальная комбинация поможет создать идеальную систему для управления вкусом.

Такой стремительный рост виртуальных технологий пугает. Учёные будто смеются, мол: «Муха уже ест в 3D, а ты нет». Неужели через несколько десятков лет реальный мир перестанет существовать? Достаточно будет надеть очки (или уже чипы), чтобы переместиться в идеальное безопасное общество. Хорошо это или плохо — время покажет.