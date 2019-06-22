NASA: Земля утонет в растаявших льдах Гренландии

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Ледяной покров Гренландии растает повысив уровень мирового океана на 7 метров

Ученые всего мира часто обсуждают проблему глобального потепления. Есть люди не склонные им верить, но проблема реальна. И немалую часть в ускорении процесса потепления играет сам человек. Деятельность человека негативно влияет на многие процессы на Земле.

Новые данные из программы NASA IceBridge показывают, что таяние ледяного покрова Гренландии поднимет глобальный уровень моря больше, чем предполагалось ранее. Её льдов достаточно для того, чтоб поднять уровень мирового океана на семь метров. Это не очень хорошая новость - цифры на 80 процентов выше чем предполагалось ранее.

Команда из NASA запускала свою компьютерную модель 1500 раз. Было три этапа из 500 симуляций для различных климатических сценариев. В каждом сценарии параметры были скорректированы для ключевых наземных, ледовых, океанических и атмосферных переменных.

Но не стоит сильно огорчаться, современное поколение не разглядит последствий. Эти процессы займут довольно много времени - 1000 лет.