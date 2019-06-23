Комар носа не подточит. Ученые научились отпугивать кровососущих дабстепом

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Теперь перед выездом на природу или дачу нет необходимости запасаться кучей спреев от комаров. Достаточно включить правильную музыку.

Американские ученые решили проверить, влияет ли музыка на желание комаров пить кровь и размножаться. Оказалось, кровососущие не очень любят дабстеп.

Исследователи включили трек группы Skrillex Scary Monsters And Nice Sprites и стали наблюдать за реакцией взрослых комаров. Эксперимент показал, что у самок после прослушивания песни пропадал аппетит: они реже пили кровь, как во время звучания композиции, так и после.

Также у особей реже появлялось желание спариваться, по сравнению с теми комарами, которые не слушали музыку.

Трек был выбран не случайно: в нем сочетаются как очень высокие, так и крайне низкие частоты. Ученые объясняют реакцию комаров биологическими особенностями их организмов. Процессу спаривания насекомых способствуют низкочастотные колебания. А вот шум им наоборот мешает.

Также электронная музыка не дает комарам «услышать» друг друга, людей и животных.

Результаты исследования могут помочь в изобретении новых средств для отпугивания кровососущих, которые часто являются переносчиками опасных заболеваний. Одна из шведских аптечных сетей уже взяла способ на вооружение: выпустила диск с дабстеп-ремиксами детских песен для защиты детей от комаров.