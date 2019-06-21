Домашний пёс на работе повышает трудоспособность сотрудников – исследование

Вчера, 23:22

Собаки увеличивают эффективность работы сотрудников и снижают количество стрессовых ситуаций.

Исследование специалистов из Университета Линкольна показало, что собаки улучшают мозговую активность человека. Четвероногие помогают сконцентрироваться на определенной задаче, чтобы выполнить ее в кротчайшие сроки.

Эксперты отметили, что домашний пёс на работе повышает трудоспособность сотрудников. Получается, что работодатели могут не беспокоиться, что собаки будут отвлекать внимание от важных заданий.

По данным учёных, животные повышают занятость на 33,4%, а преданность к работе увеличивается на 16,5%. Эксперты также сообщили, что присутствие домашнего пса во время труда помогает на 14,4% сильнее увлечься определенным материалом.

«Если бы вы сказали работодателям, что существует простой способ повысить общую удовлетворенность их сотрудников условиями труда, они бы очень хорошо заплатили за эту информацию», — отметил доктор Даниэль Миллс из Института науки о жизни.

Результаты показывают, что собаки на работе приносят только положительные изменения. Они не отвлекают, как полагают многие работодатели. Наоборот, присутствие четвероногих любимцев на рабочем месте повышает потенциал, производительность и улучшает внимание сотрудников. Домашние псы также снимают напряжение своих хозяев, что сокращает количество стрессовых ситуаций.

Ученые считают, что крупные корпорации должны серьёзнее отнестись к этим исследованиям, ведь собаки помогут предотвратить негодование сотрудников.