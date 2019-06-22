Найдены бактерии, пожирающие глазное яблоко для защиты зрения

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Нарушение баланса глазных микробов может стать причиной слепоты.

Американские учёные рассказали, что глазное яблоко содержит уникальную коллекцию микробов. По словам медиков, эти бактерии стимулируют защитный иммунитет, который предотвращает появление инфекции. Глазные микробиомы были найдены недавно. Ранее считалось, что органы зрения не содержат никаких микроорганизмов, а обнаруженные вирусы попадали на глаза случайно.

Офтальмологи отметили, что изучение этих бактерий поможет создать новый метод лечения ряда заболеваний, таких как болезнь «сухого глаза», синдром Шегнера и рубцевание роговицы.

Специалисты рассказали, что основной микробиом зависит от возраста, географического региона, этнической принадлежности и состояния заболевания. Эксперты выделили 4 «ядра» глазных бактерий: Staphylococci, Diphtheroids, Propionibacteria и Streptococci.

Обнаружение этих организмов — прорыв в медицинской сфере. Офтальмологи смогут назначать антибиотики, которые не убьют колонии микробиом. Неправильное использование медикаментов вызывает дисбаланс бактерий, что может стать причиной аутоиммунитета и даже рака.

Исследование показало, что бактериям достаточно 7-10 дней, чтобы самостоятельно уничтожить воспалительный процесс глаза.

В качестве подопытных учёные использовали грызунов. Эксперимент доказал связь между микробами и защитным иммунным ответом. Мыши, на глазах которых присутствовали бактерии, были более устойчивы к вирусам, пожирающие глазное яблоко.

Ученые планируют продолжить изучение, чтобы создать идеальный препарат для защиты зрения.