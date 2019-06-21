Мутант или чудо природы? Учёные обнаружили новый вид китов

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Необычный череп убитого 30 лет назад животного долгие годы ставил биологов в тупик.

Неожиданный исход получила история, которая началась в 1990 году. Тогда охотник, занимавшийся промыслом на западе Гренландии, заметил нескольких странных существ, отдалённо напоминавших белух и нарвалов. Убивший животных человек сумел сохранить один из черепов, который и был передан учёным для изучения.

И только сейчас благодаря появлению нужных технологий был дан ответ на вопрос: мутант это или чудо природы. Оказалось, что всё-таки второй вариант. Ранее считалось, что нарвалы («морские единороги») и белухи не скрещивались между собой уже более миллиона лет. Однако результаты анализа ДНК исследуемого черепа позволяют утверждать, что обнаружен новый вид китов. Исследуемая особь была лишена характерного для нарвалов «рога», а также обладала мощной челюстью, которая отличалась от всех других видов китов. Отмечается, что гибрид в поисках пищи погружался на большие глубины, чем его родители. Кроме этого, у существ, предположительно, были серые вытянутые тела, передние плавники, как у белух, и хвосты, доставшиеся от нарвалов.

Это открытие переворачивает все представления науки о белухах и нарвалах, которые, кстати, вошли в один ряд с другими скрещивающимися между собой представителями китообразных - косатками и короткоплавниковыми гриндами.