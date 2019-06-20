Зачатие в космосе: Первым человеком, рожденным вне Земли, станет россиянин

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Россия занимает лидирующие позиции в космической медицине, что позволит безопасно провести космический эксперимент.

Заведующая лабораторией Института медико-биологических проблем РАН Огнева Ирина рассказала, что российские специалисты планируют провести эксперимент по рождению ребенка в космосе. Биофизик добавила, что России всегда принадлежало первенство в разных научных сферах, особенно — космической медицины. По словам эксперта, первым человеком, рожденным вне Земли, должен стать россиянин.

Ирина Огнева отметила, что в данном случае нет места патриотическому популизму. Основная задача стоит в рождении не просто человека, а именно здорового ребёнка. В генетических исследованиях Российская Федерация занимает лидирующие позиции, поэтому такая цель является реальной.

Завлабораторией биофизики клетки сообщила, что другие страны не заявляли о желании провести подобный эксперимент, возможно, по этическим причинам.

По словам ученых, зачатие в космосе — решаемая задача. Однако существует другая сторона медали. Эксперимент с эмбрионом человека может нарушить моральные устои человечества, из-за чего появятся сильные разногласия между обществом и научным миром.

Ирина Огнева добавила, что ставить рождение в космосе приоритетной задачей еще рано, но сформулировать такую цель уже можно. Российская наука конкурентоспособна в подобном исследовании. Однако информация о том, кто станет участниками эксперимента и сколько времени понадобится для достижения цели, пока недоступна.

Ранее СМИ сообщали, что космонавты РФ отказались предоставить образцы спермы для исследования влияния космического полёта на сперматогенез. Учёные столкнулись с проблемами психологического характера.