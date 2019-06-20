«Марсианские хрущевки»: Отправленные на Марс роботы распечатают первые жилые дома

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Построенные из базальтового композита куполообразные многоквартирные дома защитят поселенцев от радиации.

Когда заходит речь об марсианских проектах и жилье для покорителей космоса в первую очередь в голову приходят футуристические куполообразные дома или подземные бункеры. Однако, новый проект архитектурной студии AI Space Factory показал совершенно другой подход.

Компания выиграла в конкурсе марсианских 3D домов. За организацию отвечало NASA, а компания получила $500 тыс. за свой проект MARSHA. NASA оценивало конкурсантов по нескольким критериям: материалы, прочность и герметичность постройки. MARSHA созданная из базальтового композита соответствовала всем предъявленным требованиям.

Отправленные на Марс роботы распечатают первые жилые куполообразные дома с окнами и луком для света на крыше. Отправленные на марс роботы с легкостью распечатают дома, а большие залежи базальта Красной планеты помогут в восполнении материалов.

По словам разработчиков, базальтовые стены не только прочны, но и могут защитить от космической радиации. Такие «марсианские хрущевки» будут иметь 4 этажа, на которых будут располагаться спальные комнаты, кухня, сад, ванная, тренажерный зал, лаборатория и зона подготовки к выходу на поверхность.

Важной особенностью проекта являются окна. Одной из главных опасностей космоса является психологическая нагрузка. Подземные бункеры спасают от радиации, но приводят к усугублению настроения. Окна помогают выстроить контакт с окружением и справиться с обстановкой.

AI Space Factory уже строят прототипы домов на Земле и предлагают всем желающим опробовать опыт пользования таким домом.