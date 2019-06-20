Будущее наступило: ученые провели испытание атомного радио

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Американским ученым удалось передать стереофоническую композицию, использовав разработанное ими атомное радио.

Идея создания атомного радио возникла еще в 2014 году, но будущее наступило лишь сейчас. В команде американских физиков под руководством Кристофера Холлоуэя задумались об использовании сильно возбужденных атомов в качестве приемника электромагнитных волн. Устройство, которое разработали физики, состоит из просвечиваемого лазерами сосуда, который наполнен газом из ридберговских атомов.

Ридберговскими атомами называют очень возбужденный атом, его внешний электрон находится на очень высоком энергетическом уровне. Именно эти свойства и вызвали идею использовать их чувствительность для измерения электромагнитных колебаний.

Установка использует два лазера с разной длинной волны. Они просвечивают емкость с газом и позволяют фиксировать колебания атомов. Ученые не стали придумывать сложный способ кодирования сигнала. Их метод очень схож с тем, который используется при передаче сигнала мобильного телефона.

В качестве первого сигнала, ученые использовали простую мелодию в ля-минор, исполненную на двух гитарах. Они очень довольны результатами эксперимента. Удалось добиться вполне удовлетворительного качества сигнала, за исключением небольших помех, напоминающих треск виниловой пластинки.