Кому рыба, кому мясо. Учёные назвали идеальное соотношение продуктов по группам крови

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Аллергические реакции и плохая усвояемость пищи являются главным союзником проблем со здоровьем и лишним весом.

Чтобы этого избежать американские учёные предлагают составлять свой рацион питания отталкиваясь от своей группы крови. Данное предложение было основано на том, что предрасположенность к продуктам заложена в человеке ещё со времён его далёких предков. Соответственно, что химическая реакция, происходящая в крови, во время трапезы, стала частью генетического прошлого.

Первая группа крови является самой древней из всех четырёх. Она текла в жилах кроманьонцев, занимавшихся охотой. Современному человеку, обладателю этой группы, необходимо потреблять большое количества животного белка, которого можно найти в говядине, птице и рыбе. Во избежание вздутий живота стоит ограничить количество потребляемых простых углеводов, а также зерновых и бобовых продуктов.

Вторая группа крови появилась чуть позже. Предки занимались земледелием. Соответственно, что в их рационе преобладала растительная пища. Современный представитель данной группы отлично переваривают углеводы и растительную пищу в виде овощей, фруктов и бобовых. Плохая усвояемость глютена, животных белков и жиров. Возможно развитие аллергических реакций организма на молочную и мясную продукцию, а также кофеин и алкоголь.

Третья группа крови зародилась в жилах кочевников, мигрирующих со Среднего Востока и Северной Африки. Их рацион состоял на 80% из молочной кухни. Благодаря этому современные представители этой группы не имеют аллергии на молочный белок и могут спокойно потреблять молочку, говядину, свинину и рыбу, а также фрукты и овощи. Но проблемы с перевариваемостью могут возникнуть от бобовых, пшеницы и кукурузы.

Четвёртая группа крови появилась благодаря совокупности второй и третьей, имеющая корни азиатского и кавказского происхождения. Данным представителям группы рекомендуется потреблять морепродукты, мясо фрукты и овощи. Аллергическая реакция может возникнуть на говядину, фасоль, кукурузу и спиртные напитки.