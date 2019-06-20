На Филиппинах обнаружили поедающих камень моллюсков

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Другое название вида – корабельные черви. Обычно такие существа могут достигать двух метров в длину и питаются древесиной. Новый вид семейства вырастает до 10 сантиметров и дерево не трогает.

Американские ученые обнаружили на острове Бохоль в реке Абатан (Филиппины) новый вид корабельных червей, которые питаются камнями. Это небольшие двустворчатые моллюски семейства Teredinidae, которые сильно отличаются от других представителей вида.

Моллюсков назвали Lithoredo abatanica. Первое отличие – место обитания. Корабельные черви не выживают в воде, где соленость менее 10%. Новый вид был обнаружен в реке с пресной водой. Второе – моллюск питается камнем. В довольно длинном для данного вида кишечнике ученые обнаружили известняк. Корабельные черви получили свое название как раз из-за пристрастия к поеданию деревянной обшивки корабля. Lithoredo abatanica равнодушен к древесине, но не может устоять перед известняком.

Ученым предстоит выяснить, действительно ли моллюск научился получать питательные вещества из камней, или он использует известняк как помощник для перемалывания планктона. В кишечнике моллюска нет симбиотических бактерий, помогающих перерабатывать пищу, как у остальных представителей вида, но есть бактерии в жабрах. Их роль исследователям предстоит выяснить.

Новый вид был обнаружен только в одном месте. Норы Lithoredo abatanica строит в том же камне, которым питается. Водятся ли где-то еще подобные корабельные черви пока неизвестно.