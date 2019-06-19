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Небольшие животные были размером с собаку охотились на крупных таёжных животных.

Гиены типа C.Ossifragus жили 0,78-4,9 млн лет назад и отличались от их потомков. Предки современных хищных кошкообразных телосложением больше походили на нынешних собак и были гораздо стройнее. Меньшие размеры позволяли диким животным совершать большие охотничьи забеги.

Известно, что они населяли территорию Евразии, Северной Америки и Африки. Находка археологов показала, что ареал их обитания мог быть больше на 4 тыс. километров, ведь найденные ими окаменелые фрагменты зубов показали, что гиены жили в Арктике 1,4 млн лет назад.

Палеонтологи из Университета штата Нью-Йорк проанализировали останки, найденные во время исследования заполярного круга, на территории канадского Юкона в 1970 году.

Окаменелые фрагменты двух зубов показали сходство с зубами C.Ossifragus и подтвердили, что животные обитали в нетипичном для них холоде 1,4 млн лет назад. Гиены охотились на оленей, лошадей и прочих представителей таёжной фауны.

Также среди фрагментов окаменелостей были найдены кости плоскоголового пекари (Platygonus compressus). Животное похожее на кабана обладало стройными ногами и вытянутой мордой. Ранее учёные считали, что они не обитали в таёжных краях.

По мнению палеонтолога Джека Тсэна, такие исследования показывают, что гиены и прочие представители современных теплолюбивых животных могли жить и охотиться в трудных условиях Заполярья в период ледникового периода.