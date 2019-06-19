«Собачья фишка». Учёные нашли объяснение щенячьему взгляду животного

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Ласковый взгляд присущ не только человеку, но собакам. Благодаря ходу эволюции способность общения людей с животными повышается.

Зрительный контакт хозяина и питомца помогает в понимании команд, просьб или «отчёте» за проявленную шалость собаки. Но также не стоит забывать о том, что милая мордочка собаки таит в себе одну фишку, известную абсолютно всем людям – щенячий взгляд, способный «растопить» и покорить сердце практически любого человека. Порой, эта «собачья фишка», в прямом смысле, способна манипулировать хозяином.

Группа великобританских учёных Портсмутского университета провели исследования, благодаря которому нашли объяснение «щенячьему взгляду». Они предположили, что приподнятые бровки собак заложены с давних времён в виде стремления за выживание.

В подтверждение своей теории специалисты сравнили строение мышц вокруг глаз диких волков и домашних собак. Результат показал, что мышечные волокна и их строение имеют большие отличия, а именно собаки имеют максимально развитую мускулатуру, позволяющую поднимать брови, что отсутствует у волков.

Именно поэтому учёные уверены в том, что данная особенность собак позволяет быть четвероногим ближе в общении с людьми.

Щенячьи глазки в сочетании с приподнятыми бровями создают трогательный образ, напоминающий маленького ребёнка, тем самым умиляя человека и вызывая желание помочь, приласкать, накормить, а чаще всего всё вместе.