NASA запускает спутники для изучения загадочных шариков в верхних слоях атмосферы

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Странные пузырьки искажают радиосигналы, мешая военным и авиационным коммуникациям.

Ракета компании Space X Илона Маска Falcon Heavy поднимется в небо в третий раз. С её помощью космическое агентство NASA 24 июня собирается запустить спутники для изучения загадочных шариков в верхних слоях атмосферы. Эти аппараты первоначально использовались на низкой околоземной орбите, а иногда для межпланетных полётов. Спутники получили название E-TBEx. Цель реализации проекта – понять причину образования таинственных шариков. Астронавты называют их «структурированными пузырьками». Непонятно как формируются данные объекты. После образования они начинают активно двигаться.

Сотрудники NASA хотят проследить за странными шариками до того, как они искажают радиосигналы. Агентство запускает спутники, чтобы понять физику пузырьков. По предположениям учёных, они формируются под воздействием ионизирующих частиц в верхних слоях атмосферы. Они подразделяются на положительные и отрицательные. По мнению физиков, давление проникает в ионосферу и создаёт ветры, которые влияют на направление перемещения загадочных шариков.

На заряженные частицы плазмы и распределение электрических и магнитных полей воздействует космическая погода. Спутники E-TBEx будут передавать радиосигналы на частоте, близкой к показателям GPS. Их примут наземные станции, что позволит изучить странные шарики, определить их шероховатость и плотность. На выходе учёные планируют использовать впоследствии спутники на частотах, на которые не повлияют пузырьки, дабы передавать радиосигналы на Землю.