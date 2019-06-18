«Щенячие глазки»: Учёные выяснили, почему у собак бывает грустный взгляд

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Четвероногие любимцы используют эту стратегию, чтобы растрогать человека и привлечь его внимание.

Американские учёные выяснили, что «щенячие глазки» появились у собак во время их эволюции. Животные прошли процесс естественного отбора, который помог выработать «трогательную» стратегию для общения с человеком.

Специалистами был проведет специальный эксперимент, который сравнивал поведение собак и диких волков рядом с хозяином. Учёные отметили, что домашние любимцы при контакте с человеком активно поднимали брови. Мимика волков оставалась практически неизменной, ведь им попросту некому строить «милые глазки».

Исследователям удалось выяснить, что особая «грустная» мышца появилась у собак во время одомашнивания. По словам экспертом, при активной работе этой части, четвероногие приобретают грустный взгляд.

Специалисты также объяснили, почему собаки используют этот прием. Ученые отметили, что когда человек видит животное с грустной мимикой, то у него появляется желание утешить бедолагу. Четвероногие «изучили» данную человеческую специфику и начали её использовать в своих целях.

Ученые рассказали, что человек также сильно повлиял на процесс создания «щенячего» образа. Статистика говорит, что хозяева отдавали предпочтение питомцам с трогательным взглядом. В результате чего у животных образовалась особая мутация, которая определяет признаки, нравящиеся людям.

Предыдущие исследования показали, что собаки изображают грустный вид, когда человек смотрит на них. Ученые сделали вывод, что четвероногие намеренно делают такой взгляд, чтобы поддержать коммуникацию с людьми. Эти эксперименты помогли доказать важность мимики во время социального взаимодействия.