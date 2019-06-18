Российские ученые продвинулись в создании невидимых материалов

Сегодня, 14:07

Исследовательская группа из Университета ИТМО (Санкт-Петербург) открыли наночастицы, которые можно применить для создания плаща-невидимки.

Команда ученых провела анализ наночастиц, на которые действовали эффекты Керкера и анти-Керкера, то есть рассеивание частиц в направлениях вперед и назад. Это уже большой прорыв, так как до этого не было доказательств, что эффекты могут возникать одновременно.

В результате применения этих двух эффектов было установлено, что свет рассеивается вбок. Такое открытие поможет ученым создать новые системы для управления светом, модернизировать различные сенсоры, голограммы. Исследователи отметили, что открытые наночастицы наглядно показывают, почему возможны невидимые вещи.

Ученые уверены, что смогут создать особую решетку из новых частиц, которая будет незаметна для человеческого глаза. Из нее, в свою очередь, можно будет создать невидимый материал, который пригодится для военных разработок. Команда уже провела несколько тестов; их результаты в скором времени опубликуют в научных изданиях.

Ранее российские ученые смогли разработать материал, поглощающий радиоволны. В определенной степени он тоже невидим. Разработки в этой сфере активно ведутся международными группами уже несколько лет.