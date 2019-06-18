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Инопланетяне готовятся к сражению за Землю и человечество.

Существование Нибиру или «Планеты Х» долгое время отвергалось официальной наукой, но обилие необъяснимых явлений и знаков поставило учёных в тупик. Удивительно, но логичные объяснения космическим феноменам могут дать лишь уфологи, не зажатые в рамках скептицизма.

Так, ранее известный альтернативный ученый выдвинул теорию о перерождении Нибиру, согласно которой загадочная планета обновляется каждые сто лет. Это, отчасти, объясняет отсутствие точных свидетельств о существовании «Планеты-убийцы». Теорию доказало наблюдение необычного тела на окраине галактики — на глазах наблюдателей неизвестная планета «родила» два спутника. По мнению уфологов, этой планетой была Нибиру, которая готовится к походу на Землю.

Вероятно, инопланетяне ищут нечто, находящееся на Земле, и ради обладания этим, инопланетяне готовы уничтожить наш дом. Но человечество не останется без защиты: неизвестные «галактические охранники» снова оставили следы своей активности. По мнению уфолога Скотта Уоринга, Ангелы с Марса высадились на Луне — NASA показало инопланетный храм в форме креста. Уфолог убежден, что это фортификационное сооружение, которое не подпустит Нибиру к Земле.

Речь идет о некоем наследнике нибируанского престола, который скрывался от своих предков по всей галактике. Не исключено, что ранее принц находился на Марсе, о чём свидетельствует активность инопланетян на Красной планете. По мнению уфологов, сейчас принц Нибиру прячется на Земле, откуда он руководит обороной нового дома. При этом неизвестно — кто эти существа, которым небезразлична судьба человечества?