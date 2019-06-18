Ученые против инвалидности: В НИТУ «МИСиС» обучают разрабатывать протезы

Сегодня, 13:19

Московский вуз начнет готовить специалистов в сфере разработки искусственных биоматериалов и протезов. В России такого еще не было.

На базе московского университета долгое время велись исследования в области протезов нового поколения. Недавно группа ученых смогла вживить коту искусственную кость, которая полностью имитирует настоящую. Похожие операции уже провели на мышах и собаке. В связи с успехами в этом направлении и огромными перспективами университет разработал уникальную для России программу обучения.

Integrated PhD объединит уровни магистратуры и аспирантуры. Студентам предоставят три направления подготовки: «Биоматериаловедение», «Квантовое материаловедение» и «Аддитивные технологии для производственной отрасли». Партнерами «МИСиС» выступят как крупнейшие вузы России, так и зарубежные коллеги из Америки и Англии.

Основной задачей руководство университета считает объединение науки и образования, поэтому обучение будет проводиться с максимальным уклоном в практическую научную деятельность. Студенты смогут пройти стажировки в крупных компаниях, напишут научные работы и диссертации. На всех этапах преподавательский состав поможет молодому ученому получить именно те знания, которые будут ему необходимы на практике.

Специалистов научат создавать имплантаты, работать с патентами и работать с научными публикациями на английском и русском языках. Разрабатывая программу, руководство вуза советовалось с сотрудниками исследовательских центров и практикующими учеными, чтобы определить круг важных дисциплин и компетенций. Поэтому можно быть уверенным – выпускники этой программы смогут создавать настоящие протезы будущего.