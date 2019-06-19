Животные в панике покидают Йеллоустон - Супервулкан на грани извержения

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Тысячи лосей переселяются в холмистые районы. Животные чувствуют «сигналы природы», считают учёные.

Йеллоустонский национальный парк примечателен не только гейзерами и вулканом, но и разнообразной фауной. В частности, на территории заповедника обитают лоси, которые каждый год покидают равнинную часть парка. Теоретически, животные ищут места для заботы о потомстве, и свежую траву. Но исследователи из Калифорнийского университета считают, что миграция обусловлена иными факторами.

Животные в панике покидают Йеллоустоун по причине климатических изменений. Учёные считают, что супервулкан на грани извержения, и животные это ощущают. Так, аспирант Грегори Рикбейл отметил, что спутники GPS позволили зафиксировать миграцию 400 особей из девяти стад.

Вместе с тем, глобальное потепление постоянно смещает дату миграции. Так, 18 лет назад лоси уходили в горы на два месяца раньше — в мае. Исследователи подчёркивают, что это зависит от природных изменений. Не исключено, что обитатели парка ощущают тектоническую активность Йеллоустонского вулкана.

Напомним, крупнейшее извержение супервулкана произошло 2,1 млн лет назад. Исследователи предполагают, что облако пепла поднялось на 50 километров, надолго перекрыв доступ солнечного света.