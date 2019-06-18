Ученые смогут вылечить от аллергии на кошек

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Специальная диета для питомца спасет хозяина от неприятных симптомов. Об этом сообщили специалисты из компании PURINA.

Согласно статистике, каждый пятый человек на планете страдает от аллергии на кошек. Раньше единственным возможным выходом было просто не контактировать с питомцем. Из-за этого котятам приходилось искать новый дом или же они просто оставались на улице. Однако ученые придумали более гуманный и эффективный метод.

Исследования показали, что виной всему – белки, которые вырабатывает организм кошки. Вместе со слюной при умывании они попадают в комнату и вызывают аллергическую реакцию у человека.

Ученые нашли выход из положения. Иммуноглобулин Y способен подавить выработку аллергенов. Большое его количество можно найти в желтках яиц. Специалисты предлагают ввести в рацион кошки яичный продукт с повышенным содержанием иммуноглобулина.

На тщательные исследования у команды PURINA ушло десять лет. Однако результат налицо: через три недели особой диеты организм кошки производит почти в два раза меньше аллергенов. Специалисты отмечают, что это абсолютно безопасно для питомцев. Ветеринарное сообщество называет это открытие настоящим прорывом. Многие люди смогут обрести нового пушистого друга, и возможно, все меньше и меньше животных будет выброшено на улицы.