Глобальное потепление превратило озёра Ямала в болота

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Вечная мерзлота Арктики исчезает. В регионе заметили изменения флоры и фауны.

Наука подтверждает: Земля на грани экологической катастрофы. Глобальные изменения климата наблюдается в каждой части планеты. Ученые Эдинбургского университета заметили, что береговая линия в Арктике слишком быстро разругается — до метра в день. Установить это удалось с помощью аэрофотосъёмки.

По словам специалистов, виной всему является глобальное потепление: из-за высоких температур увеличилось количество штормов, которые «смывают» оттаявшую часть берега. Эксперты отмечают, что разрушается даже те структуры, которые ранее являлись вечной мерзлотой.

Ученые сообщили, что больше всего изменений фиксируется летом. Исследователи наблюдали за береговой линией 40 дней — Арктика «потеряла» более 14,5 м берега.

Специалисты из Томска подтвердили нарушение существующей экосистемы Арктики. Экспедиция в Пуровой район Ямала показала, что изменение климата превратило некоторые озёра в болота. На поверхности водоемов появились плотные зеленые скопления из торфа, которые обросли осокой и мхами. Как отметили учёные, такие «зеленые острова» характерны для заболоченных равнин с теплим климатом, что совсем не «подходит» для Арктики.

Причиной таких аномальных проявлений стало уменьшение воды в озере: мерзлота исчезает, из-за чего происходит осушение водоемов.

Исследователи пришли к выводу, что Арктика приступила к «озеленению». Коренные жители заметили, что в регионе появились травы и новые виды животных.