Американские ученые выяснили, почему нельзя спать при свете телевизора

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Исследование показало: сон перед работающим телевизором ведет к ожирению. Однако опасно это только для женщин.

Группа ученых из Университета Северной Каролины в течение шести лет наблюдала за женщинами среднего возраста. Почти 44 тысячи человек были разбиты на группы; для каждой из них исследователи определили уровень освещения в комнате во время сна. Одни засыпали под телевизор, другие с ночником, третьи при свете снаружи комнаты и контрольная группа – без света вообще.

При анализе полученных данных сопоставляли все возможные метрики – от особенностей сна каждой женщины до индекса массы тела.

Результат исследования удивил даже самих ученых. Группа женщин, которая привыкла спать с включенным телевизором, более всего подвержена ожирению. Эксперты заключили: таким образом можно незаметно набрать более пяти килограммов. Вероятность располнеть с риском для здоровья составила больше 20%. Исследователи говорят, что это довольно большая цифра.

Ранее та же самая группа ученых проводила анализ показателей пожилых людей. Тогда включенный свет тоже повлиял на увеличение индекса массы тела, но лишь на 10%.