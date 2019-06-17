Ученые из США научили робота определять вещи через прикосновение

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Американские разработчики создали машину, которая может распознавать предметы по тактильным ощущениям. То, что естественно для человека, теперь доступно роботу.

Команда разработчиков из Массачусетского технологического института обучили нейросеть проводить параллели между разными видами информации. Механическую руку с тактильным сенсором соединили с искусственным интеллектом. Также разработчики записали несколько тысяч роликов с различными объектами, затем показали их ИИ. После этого алгоритм смог определить предмет, описать его свойства и поведение в окружающей среде. Тактильный сенсор встроили для того, чтобы нейросеть могла сравнить теоретические данные с реальными через прикосновение.

Пока возможности робота ограничены: он может взаимодействовать с объектами только в четко контролируемых условиях. Разработчики трудятся над расширением набора данных, чтобы машина могла работать независимо от среды.

Результаты экспериментов могут стать прекрасной основой для новый разработок в сфере интеграции роботов в производство. Раньше машина не могла определить, острый перед ней угол или тупой, твердый предмет или мягкий. Создатели планируют обучать ИИ дальше, чтобы развить его понимание других характеристик объектов.