NASA приглашает комика на Марс

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Космическое агентство планирует добавить в команду «марсианской» экспедиции юмориста.

В 2030 году NASA планирует отправить пилотируемую экспедицию на Марс. Космонавтам предстоит провести вдали от родной планеты почти два года. Психологи считают, что команда столкнется с серьезными психологическими трудностями, поэтому необходимо включить в список ученых комика.

Человек с хорошим чувством юмора будет поддерживать исследователей в сложные моменты, поднимать моральный дух. Да и в замкнутом пространстве корабля всегда найдется место для хорошей шутки. Психологи уверены – комик сделает пребывание в космосе легче. Также исследования говорят, что людям с чувством юмора легко удается сплотить окружающих. А для космической экспедиции командная работа – одно из важнейших условий успеха.

Однако поиск нужного человека может занять много времени – кандидат должен уметь не только рассказывать хорошие анекдоты, но и выполнять серьезные задачи в рамках миссии.

Ранее комиков уже привлекали для работы в экспедициях. В Антарктиде группа, в составе которой был юморист, справилась лучше своих коллег. На основании этого NASA считает, что миссия на Красную планету пройдет легче, если добавить в команду человека с большим запасом шуток.