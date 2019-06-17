Ученые: БАДы могут быть смертельны

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Употребление биологически активных добавок может привести к инвалидности и даже смерти. Все из-за побочных эффектов.

Специалисты из Гарвардского университета (США) обнародовали результаты исследования. Они проанализировали медицинские данные людей, которые использовали БАДы. Ученые пришли к выводу, что длительный прием добавок увеличивает риски для здоровья, а не помогает в лечении.

В 40% случаев негативный эффект был настолько силен, что приводил к необратимым последствиям. В связи с этим ученые предупреждают: употребление БАДов может быть смертельно. Также существует риск стать инвалидом. Ученые напоминают: не стоит отказываться от настоящего лечения и приема действительно действующих лекарств.

При анализе состава добавок исследователи обнаружили следы тяжелых металлов и пестициды. Таким веществам нельзя позволять накапливаться в организме. Некоторые компоненты находятся под запретом в официальной медицине, поэтому пациенту стоит быть крайне осторожным. Ученые предупреждают: в большинстве своем БАДы – это фальсификат лекарств, действие которых было подтверждено. Для этого существует процедура сертификации.