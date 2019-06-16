Смертельный токсин может заменить опасные лекарства – учёные

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Миллионы людей становятся жертвами зависимости от опиоидов. Учёные намерены решить эта проблему.

Опиоидные лекарства предназначены для быстрого обезболивания нервной системы и желудочно-кишечного тракта. Такие лекарства имеют сходство с морфием и способны привести зависимости. Кроме того, среди побочных эффектов приёма таких препаратов, медики выделяют депрессию, тошноту, рвоту, запор, зуд кожи, судороги и постоянный кашель.

Однако, учёные из Центра внимания опиоидного кризиса долгие годы занимаются поиском новых способов борьбы с болью. Лишь недавно, одна группа обнаружила, что смертельный токсин, который встречается в природе у некоторых морских существ, может заменить опасные лекарства. Главным недостатком опиоидов является сильная зависимость. Статистика Центра по контролю и профилактике заболеваний показала, что с 2017 года в мире произошло две трети смертей от передозировки такого рода наркотиками. Также известно, что свыше 1,7 млн людей имеют психические расстройства, связанные с лечением опиоидами.

Данная причина стала весомым аргументом для поиска эффективной замены опасного лекарства. Доктор философии Даниэль Кохан возглавил исследование, в ходе которого была найдена польза смертельного токсина, полученного из океана. Например, осьминоги с синими кольцами содержит тетродотоксин — это токсин, который блокирует натриевые каналы, предотвращая перенос импульсов по нервам. Заинтересовавшись данным веществом, Кохан заявил: «В отличие от традиционных местных анестетиков, тетродотоксин в составе осьминога не вызывает судорог, аритмии сердца и повреждений тканей».

Не смотря на всю пользу. Перед учёными возникла другая проблема — токсичность химического вещества. В малых дозах оно оказывает бесподобное обезболивающее действие, но в большем количестве провоцирует смерть. На данный момент доктор Кохан попытался ограничить токсичность соединения, одновременно поддерживая его сильное обезболивание.