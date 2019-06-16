Звезда «Разрушителей легенд» создал летающий костюм Железного человека

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Рабочий прототип распечатан на 3D принтере и способен подняться на 4,5 метра.

Известный своими «безумными» экспериментами телеведущий и инженер Адам Сэвидж создал летающий костюм Железного человека.

Звезда «Разрушителей легенд» представил прототип распечатанного на 3D принтере костюма, способного поднять пилота на 4,5 метра над землей. Костюм выполнен из титанового сплава, а работа над ним началась еще в 2017 году. Все действие происходит в рамках новой передачи «Savage Builds».

Работал телеведущий не в одиночку. В разработке приняли участие сотрудники из Колорадской горной школы, фирмы производители 3D-принтеров: OEM EOS и Lithoz, эксперты по спецэффектам Legacy Effects и команда Gravity.

Костюм состоит из 250 деталей и имеет незначительный вес. За подъемную силу отвечают ускорители команды Gravity, фактически воссоздавшие полноценный полёт Железного человека. Керамический «реактор» в груди носит декоративный характер, а за его разработкой занимались Lithoz.

По мнению Сэвиджа, если бы Тони Старк был реальным человеком, то на данный момент его костюм выглядел бы точно также. Конечно костюм еще не может полноценно взлететь над зданиями, но подъём на высоту в 4,5 метра это уже достижение.

Костюм позволяет пилоту полноценно двигать пальцами, ведь в перчатке используются шарнирные механизмы. Полноценно показан и описан костюм будет в новой серии передачи «Savage Builds».