Теперь можно пить кофе правильно – ученые представили новую разработку

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Кофеин будет лучше «работать», если употреблять его по графику. Для этого создан алгоритм – он скажет, когда человеку стоит выпить кофе, чтобы сохранить бодрость как можно дольше и без вреда для здоровья.

Американские ученые доказали, что кофеин помогает бороться с желанием спать. Однако ряд тестов показал – если пить кофе в правильные промежутки времени, эффект увеличивается. Поэтому разработчики создали специальный алгоритм, который будет определять, когда кофейные напитки будут наиболее полезны для человека. Экспертная группа отметила, что разработка действительно полезна. Правильное потребление кофеина повышает работоспособность человека в несколько раз.

Также недавние исследования показали, что кофейные напитки (даже без содержания кофеина) улучшают пищеварение. Результаты тестов заставили ученых пойти дальше простого опыта. Сейчас группа исследователей из Техасского университета продолжает проводить опыты, чтобы определить, как микрофлора кишечника реагирует на кофе. Если бодрящий напиток способен убивать патогенные бактерии, его можно будет использовать в медицине.