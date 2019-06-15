Ученые доказали. ИИ работает эффективнее психиатра

Сегодня, 17:12

Специальный алгоритм делает меньше ошибок при диагностике психоза на ранней стадии. Анализ речи по двум параметрам помогает вовремя начать лечение.

Команда ученых из США разработала программу, которая может оценить риск развития психических заболеваний и предупредить об уже существующем отклонении. Искусственный интеллект анализирует специфические особенности речи пациента. Ученые установили, что достаточно двух маркеров – семантической плотности речи и наличия признаков слуховых галлюцинаций. По данным исследований, на скорое развитие психоза указывает бедность словарного запаса, а также частое использование слов, связанных со звуками. Например, «шум», «слышать» и т.д.

Алгоритм ставит верный диагноз в 93 процентах случаев. Даже самый подробный тест точен лишь в 80 процентах.

Разработка ученых поможет психиатрам в анализе записанных разговоров с пациентами. Диагностированный вовремя психоз поможет избежать развития других психических заболеваний – шизофрении, биполярного расстройства. Ранее ученые представили ИИ, который умеет распознавать признаки депрессии – пока с точностью 77 процентов.