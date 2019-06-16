Солнечные фермы способны предотвратить гибель человечества

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Плавающие солнечные фермы смогут перерабатывать углекислый газ, это позволит уменьшать его содержание в атмосфере и улучшать качество воздуха.

Проект разработан международной группой учёных из Норвегии и Швейцарии. Суть состоит в том, чтобы построить миллионы плавающих островов, на которых и будут размещены солнечные фермы. Они действительно способны предотвратить гибель человечества. Губительный ультрафиолет и большое количество углекислого газа в атмосфере негативно влияют на планету и людей. Солнечные фермы решат эти проблемы.

Более того, с их помощью можно будет производить экологическое топливо. Таким образом, можно убить двух зайцев одновременно. Замена главного источника загрязнения планеты мгновенно поднимет уровень жизни и продуктивности. Механизм состоит в том, чтобы вырабатывать из углекислого газа электричество, которое в дальнейшем способствует производству водорода и извлечению углекислого газа из морской воды. Полученный продукт, вступив в реакцию с метанолом, образует жидкое топливо.

По словам одного из авторов разработки Андреаса Боргшульте, на данный момент проблема состоит в разработке механизма, который позволит извлекать углекислый газ из морской воды. Он отметил, что все другие механизмы, необходимы для функционирования плавучих островов, уже существуют, кроме этого.

Не все учёные настроены оптимистично. Профессор физики Генри Снейт занимает скептическую позицию. Он уверен, что данная концепция не может претендовать на операцию по спасению мира, поскольку есть очень много недоработок. На практике это всё окажется слишком дорого и энергозатратно. Он считает, что уже сейчас есть механизмы по избавлению Земли от гибели, а потому нужно использовать их. Например, гораздо дешевле, на его взгляд, производить электроэнергию из фотоэлектрическую энергию, чем и будут заниматься в следующее десятилетие.