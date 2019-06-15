Лучше психолога – Ученые представили кепку для лечения депрессии

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Гиперактивность и другие психические расстройства теперь можно лечить с помощью стартапа от «Нейроботикс». Гарнитура в виде кепки помогает даже в реабилитации после инсульта.

Устройство проводит анализ мозговой активности, затем оповещает пациента об изменениях в его эмоциональном состоянии. Например, если человеку не хватает концентрации внимания, он услышит шум – это гарнитура советует сосредоточиться. Таким образом человек тренирует себя самостоятельно, без препаратов. Ученые считают, что стимуляции мозга при помощи звука так же эффективны, как антидепрессанты, только побочных эффектов от нейрокепки ждать не стоит.

Гарнитура будет полезна людям с различными формами инвалидности и пациентам, проходящим реабилитацию после инсульта. Устройство умеет взаимодействовать с другими «умными» гаджетами. Например, кепка поможет найти трость – когда система получит мысленную команду, искомый предмет отзовется вибрацией.

Такой нейрогаджет можно использовать для домашнего лечения, для него не нужен рецепт врача. В странах Европы подобные методы применяются довольно широко как эффективные неинвазивные средства реабилитации. Российский стартап выгодно отличается тем, что интегрирован в предмет одежды, поэтому не бросается в глаза.