Птицы синхронизируют активность мозга при совместном пении

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Для того чтобы петь дуэтом, ткачиковые воробьи не только слушают партнера, но и начинают думать как он.

До недавнего времени было собрано довольно мало информации о механизмах совместного пения птиц. Предполагалось, что пернатые для столь удачного вокального дуэта синхронизируют не только пение, но и активность своего мозга. Ученые из Германии решили изучить этот вопрос более подробно. Они разработали миниатюрные передатчики, которые весили настолько мало, что не создавали дискомфорта для птицы, на которую были установлены, что позволило наблюдать за ними в естественной среде. Ткачиковые воробьи живут не большими группами с доминирующей парой самца и самки. Эта пара своим пением отмечает границы зоны, в которой проживает их группа. Суть опыта заключалась в изучении активности мозга ткачиковых воробьев во время их совместного пения. Для этого к птицам прикрепляли передатчики с устройствами для получения информации о воспроизводимом звуке и мозговой активности. Выяснилось, что птицы, услышав пение своего партнера, улавливают его интонацию и мелодию, что позволяет им синхронизировать настроение и мозговую активность для получения качественного вокального дуэта.