Глобальное потепление может на 17% сократить численность обитателей океана — исследование

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Учёные считают, что это произойдёт в ближайшие 80 лет. Примерно каждый 5-6 житель океана погибнет.

Учёные из Канады провели масштабное исследование и проанализировали текущую экологическую обстановку во всём мире. С помощью передовых моделей, которые учитывают все известные на данный момент факторы, они пришли к выводу, что глобальное потепление может на 17% сократить численность обитателей океана. По мнению учёных это произойдёт в ближайшие 80 лет. Примерно каждый 5-6 житель океана погибнет.

Глобальное потепление названо авторами исследования основным фактором, который скажется на биоразнообразии океана. Однако по их мнению повышение температур не единственное, что «убивает» океан.

По прогнозам даже если выбросы углекислого газа существенно уменьшаться и ситуация улучшиться, то Земля всё равно потеряет не 17, а 5% обитателей океана.

Если учесть, что мировой океан это один из основных источников пищи человечества, то если сократиться объём добываемых ресурсов стоит ожидать «войны» государств за контроль вылова оставшихся видов рыбы.

Авторы исследования призывают человечество перейти к активным действиями и спасти Землю, не только для себя, но и для других поколений.