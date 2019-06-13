В Китае нашли доказательства употребления древними людьми конопли на похоронах

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Остатки каннабиса обнаружили в старинной посуде на кладбище близ горной системы Памир.

Китайские учёные на территории своего государства нашли курильницы возрастом более 2000 лет. В древней посуде находились камни. Артефакты отправили в лабораторию для проведения углеродного анализа. Проверка показала, что обнаруженные чаши использовались для употребления древними людьми конопли в рамках таинственных обрядов на похоронах. Отыскали сосуды среди 40 могильников. Проверке подверглись десять артефактов.

Как установила экспертиза, в чашах жгли коноплю, положив туда сильно нагретые камни. Археологи предполагают, что древние китайцы выращивали каннабис и использовали его на траурных церемониях.

Скорее всего, люди в прошлом употребляли коноплю для общения с умершими. Благодаря растению они достигали состояния измененного сознания и им казалось, что они устанавливают контакт с духами. В курильницах находилось слишком большое количество каннабиса. Это говорит о том, что коноплю специально высаживали для дальнейшего употребления. Однако определенности в этом вопросе пока нет. Возможно на обрядах древние люди применяли дикие растения.