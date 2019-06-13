Пора толстеть и спариваться? Учёные обнаружили ген подготовки к лету

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Он вырабатывается по мере увеличения светового дня.

Учёные из Великобритании и США провели исследование на джунгарских хомяках. В результате они поняли как в организме животного работают сезонные биологические ритмы и обнаружили ген подготовки к лету.

Специалистами был проведён транскриптомный анализ, в результате чего была установлена важная роль гена POMC в формировании сезонных биоритмов животного.

Учёные в лабораторных условиях воспроизвели процесс смены сезонов и выяснили, что весной у животного вырабатывается гормон трийодтиронин. По мере накопления его у хомяков повышалась активность в спаривании. Параллельно работа найденного гена приводила к ускоренному набору веса. Осенью всё происходило в обратном порядке. Грызуны худели, а активность падала.

Специалисты выяснили, что окружающая среда и потребляемая пища не влияла на выработку этого гормона. Он вырабатывался во время увеличения светового дня. То есть с приходом весны и лета грызуны понимали, что пора толстеть и спариваться.

Авторы эксперимента считают, что в дальнейшем их исследование может помочь людям в борьбе с ожирением. Они уверенны, что ген POMC сможет управлять процессом сброса веса.