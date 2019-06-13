Всё как у людей: Рыбы расстраиваются, когда теряют любовников – Учёные

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Впервые биологам удалось доказать наличие привязанности к сексуальным партнерам у морских обитателей.

Сотрудники Университета Бургундии провели исследования в Южной Америке. Там они изучили поведение цихлид — моногамных рыб, обитающих помимо указанного региона в водоёмах Африки и Краснодарского края. Исследование доказало, что у морских обитателей всё, как у людей. Оказывается, рыбы тоже расстраиваются, когда теряют любовников. Они впадают в депрессию, отказываются от пищи, не вступают в сексуальные контакты и вообще ведут себя нетипично. Эксперимент показал, что самки цихлид, которые самостоятельно выбирали половых партнёров, нерестились быстрее. В паре с нелюбимой мужской особью им не удавалось завести потомство.

Во время исследования учёные давали рыбам вдоволь корма. Практика показала, расставшиеся с любимыми попросту отказывались употреблять пищу. Наблюдая за рыбами учёные поняли, потерявшие своих избранников стали полными пессимистами. Они не хотели развивать отношения с другими особями и всячески избегали контактов с противоположным полом. В итоге биологи осознали, расставание с любовниками наносят рыбам большой психологический удар, и ведут они себя подобно людям.

Причем в случае с цихлидами не помогало даже время — этот знаменитый лекарь, избавляющий от любых страданий. Рыбы на пушечный выстрел не подпускали к себе представителей противоположного пола после того, как их сердечные чаяния были обмануты.