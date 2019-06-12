Русские Люди-Икс: Биолог из Москвы планирует изменять гены детей

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Аналогичный опыт китайского учёного привел к уменьшению срока жизни младенцев-близняшек.

Денис Ребриков, молекулярный биолог из Москвы, планирует изменять гены детей. Ребриков возглавляет лабораторию по редактированию генома в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. Н. И. Кулакова в Москве, а также является научным сотрудником Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова в Москве.

Биолог заявил о том, что он не исключает возможности начала проведения генных модификаций в конце 2019 года. Учёный отметил, что генное вмешательство не будет проходить тайно и они ожидают разрешения от властей. Основная цель исследования — отключение гена ответственного за пропуск ВИЧ-клеток в белки.

Специалист Института общей генетики РАН Валерий Ильинский считает такую методику реалистичной, но не до конца проверенной и этичной. Специалисты РАН изучили работы Ребрикова и признали его успех на данном поприще, однако редактирование генов при помощи CRISPR-Cas9 все еще вызывает массу вопросов.

Недавно мировую общественность возмутил эксперимент китайского генетика Хэ Цзянкуя. С помощью CRISPR-Cas9 он добавил ген CCR5 в ДНК девочек-двойняшек. Однако, новые исследования показали, что данный ген хоть и обладает иммунитетом к ВИЧ, но не способен бороться с большинством современных болезней, что может существенно сократить жизнь детей.

Научное сообщество беспокоит возможность создания генных модификаций. Неясно какие патологии могут получить такие «Русские Люди-Икс», ведь единичное вмешательство может вызвать целую цепочку побочных эффектов. Такие дети могут получить врождённые патологии в виде лишних пальцев или предрасположенности к опухолям и прочим опасным для жизни болезням.