В мозге человека обнаружен целый участок, отвечающий за восприятие музыки

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У обезьян он отсутствует, поэтому для них даже симфония Чайковского покажется простым шумом.

Психологи давно пытаются понять, какое влияние оказывает мелодия на людей. Сотрудником Колумбийского университета Норманом Хайнером обнаружен в мозге целый участок, отвечающий за восприятие музыки. Оказывается, он контролирует в том числе и развитие устной речи. У обезьян этот участок в мозге отсутствует. Таким образом, макаки неспособны научиться говорить. Учёные провели эксперимент с участием шести человек и пяти обезьян. Они подключили к подопытным оборудование в тот момент, когда те прослушивали музыку. В итоге у людей активизировался определенный участок в мозге, а у макак нет.

По словам Нормана Хайнера, в генетическом коде человека есть что-то заставляющее воспринимать звук, как музыку. Именно благодаря этой способности люди научились говорить, передавать накопленный годами опыт, делиться знаниями и стать ведущим биологическим видом на Земле.

У обезьян участки мозга, отвечающие за восприятие музыки, недоразвиты или вовсе отсутствуют. Даже умнейшие из них, такие как шимпанзе Канзи и горилла Коко, которые освоили язык человеческих жестов, никогда не освоят устную речь. Хотя этих животных считают «обезьяньими гениями» и говорят, что их способности сопоставимы с интеллектом двух-трехлетнего ребенка.