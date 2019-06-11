Вчера, 23:32

Оно обеспечивает на 50% большую производительность, чем при обычном горючем, а это значит, улететь на нём можно дальше.

В настоящее время агентство NASA использует для космических путешествий гидразин – бесцветную токсичную жидкость с неприятным запахом. Она очень опасна, поэтому тратится много времени на заправку летательных аппаратов, поскольку малейшая ошибка способна привести к непоправимым последствиям. Уже в июне этого года NASA применит более экологически чистое топливо для своих ракет, которое к тому же обеспечивает высокую производительность. В результате на том же количестве горючего можно улететь намного дальше.

Экологически чистое топливо получило название «зеленая смесь». Оно достаточно безопасно, чтобы заправлять космический корабль быстро. Это ускоряет и удешевляет процесс запуска. Новый вид горючего хорошо подойдет для полётов на Луну и Марс. Во время дальних космических путешествий очень ценится грузовое пространство и его экономия выгодна во всех отношениях.

Проверка эффективности нового топлива произойдет в конце июня этого года во время запуска ракеты Falcon Heavy, которая будет нести на борту Lightsail-2 – приспособление, использующее давление солнечного света для приведения в движение космолета. Если действительно удастся запустить его на альтернативном горючем, то космическое путешествие станет более эффективным и быстрым.