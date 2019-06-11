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Игрушечная копия главы «Роскосмоса» опередила в голосовании Стивена Хокинга и многих других.

Томская команда инженеров ToSky решила запустить стратостат необычным способом. В качестве груза для автоматического дрейфующего стратостата был выбран игрушечный глава «Роскосмос» и автомобиль ВАЗ-2107.

Рогозина отправили в космос на «Жигулях» иронизируя над Илоном Маском, запустившим Tesla Roadster в тестовой миссии ракеты Falcon Heavy. ToSky основана бывшими студентами, а полёты в ближайший космос совершают стратостаты и аэростаты собственного производства. Во время последней миссии в социальных сетях был опубликован опрос, в ходе которого игрушечный Рогозин опередил кактус, игрушечную модель Tesla и даже Стивена Хокинга. Дмитрия Рогозина на «семёрке» получил от пользователей Сети прозвище «Илон Маск на «минималках». Ранее ToSky организовывала совместный запуск с томской пиццерией. Тогда манекену-пилоту Tesla «отправили» пиццу пепперони.

Никита Чебан, один из разработчиков проекта сообщил, что целью полёта значится проверка гипотез о дальних полётах и дрейфа в стратосфере Земли. Томич отметил, что подготовительная работа велась полгода и в дальнейшем команда хочет протестировать дальнобойные каналы радиосвязи, так как в этот раз данных было получено мало. Помешал передачи данных маршрут шара, который привёл его в зону со слабым покрытием сети.

Первая ступень зонда дрейфовала в космосе пол часа, после чего приземлилась в 150 км от места старта. Вторая ступень (шар-зонд) набрала высоту и продолжила дрейфовать в течении 16 часов.