Извержение без предупреждения: Озвучены шансы взрыва Йеллоустоуна до 2050 года

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Йеллоустоун может начать взрыв горячего пепла без предварительных землетрясений. Это самый вероятный сценарий.

Извержение Йеллоустоун может погрузить Северную Америку и большую часть России в режим вулканической зимы: дефицит еды и воды уничтожит 80% человечества. По словам экспертов, Йеллоустоун спровоцирует одновременную активацию четырёх разрушительных катаклизм, которые будут смертельно опасны для человечества. Извержение вызовет хаос на планете.

Учёные со всего мира следят за дальнейшими действиями вулкана. Специалистами были озвучены шансы взрыва огненной горы в ближайшее время.

По словам учёных, гидротермальные взрывы палящих струй воды являются наиболее вероятным сюжетом извержения Йеллоустоун. Эти кальдерообразующие извержения обладают большой разрушительной силой.

Представители отделения USGS Вулканической обсерватории Йеллоустоун контролируют территорию супервулкана. Специалисты рассчитали, что вероятность извержения до 2050 года чрезвычайно мала, примерно «один на миллион». Однако существует риск взрыва без предупреждения: Йеллоустоун может начать выбрасывать горячий пепел без предварительных землетрясений, то есть — гидротермальное извержение. Учёные успокоили, что данное событие безопасно для наблюдения на расстоянии.

«Из всех возможных сценариев опасности вулканов в Йеллоустоне, безусловно, наименее вероятным является еще одно крупное взрывоопасное извержение кальдеры. Мы можем ждать десятки тысяч лет до следующего такого события во всем мире, и вполне возможно, что в Йеллоустоне никогда больше не случится супер-извержение. Мы остановимся это на этом,» — отметил эксперт из Йеллоустона.