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Пока умеренные широты будут превращаться в пустыни, климат севера России станет самым благоприятным.

Исследовательская группа экспертов из России и США опубликовали прогноз об изменениях климата на исходе 21-го века. Если нынешняя тенденция сохранится, то глобальное потепление приведет беженцев в Сибирь, так как климат этой части России станет благоприятней.

Эксперты рассмотрели два варианта повышения температуры: умеренное и экстремальное. Что примечательно, два сценария приводят к повышению температуры в Сибири: на 9 градусов Цельсия зимой, и летом — на 5 градусов. При экстремальном потеплении зона вечной мерзлоты сократится до 65% от нынешней площади — даже при реализации «умеренного» сценария площадь плодородной земли увеличится.

Эксперты считают, что Сибирь станет пристанищем для беженцев из других регионов России, в которых температура тоже повысится, превратив города в пустыни. Более того, север России станет единственным спасением для жителей Индии, Китая и Монголии.