Экосистема Земли пострадает из-за Луны – Учёные

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Исследователи обнаружили, что спутник замедляет вращение нашей планеты. Это приведёт к сильным землетрясениям и в итоге может разрушить экосистему.

Учёные из Университета Колорадо и Университета Монтаны провели ряд исследований и наблюдений. В результате они смогли выяснить, что Луна существенно замедляет вращение нашей планеты. Учёные спрогнозировали развитие событий на Земле, которые произойдут через миллиарды лет, но они неизбежны.

Скорость вращения нашей планеты станет равна орбитальному периоду Луны. Это приведёт к значительным изменениям погоды. Учёные изучили все землетрясения, которые происходили с 1900 года силой более 7 баллов. Именно в это время существенно замедлилось вращение Земли. После этого периода на планеты сильные «встряски» начали происходить примерно 25 раз в год. До 1900 года их было порядка 15.

В дальнейшем число подобных катаклизмов возрастёт, а Земля нагреется без приливов, и экосистема будет полностью разрушена. Учёные объяснили это тем, что вращение планеты замедляется, поскольку она использует энергию, чтобы удержать прилив перед орбитой Луны.

Специалисты уверены, что Земля пострадает из-за своего естественного спутника и скорее всего через миллиарды лет будет разрушена.