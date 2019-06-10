К 2050 году глобальное потепление уничтожит Землю - климатологи

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Миллиардам людей придется покинуть свои дома из-за того, что треть Земли превратится в пустыню. Данный прогноз опубликовал аналитический центр The Breakthrough National Centre for Climate Restoration.

Австралийские климатологи прогнозируют страшный сценарий Землю, если не бороться с глобальным потеплением. К 2050 году, уже через 30 лет планета может на треть превратиться в пустыню. Страны и крупнейшие мегаполисы перестанут существовать, соответственно множество людей останутся без крова. Австралийцы Дэвид Пратт и Иан Данлоп описали страшную картину наихудшего исхода.

Напомним, это всего лишь сценарий, реальная картина не так страшна. По прогнозам мировой науки, подтвержденной Парижским соглашением по климату, в 2100 году температура увеличится на 3 градуса. Вывод австралийских климатологов основан на факте том, что парниковые газы в атмосфере увеличиваются безостановочно, в чем виновата деятельность человечества.