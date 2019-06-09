Проверят зависимость: Американцам за $1000 предложили отказаться от смартфона на неделю

Сегодня, 11:01

Участникм доступны кнопочные телефоны. Чтобы стать претендентом, надо назвать причину отказа от гаджета.

Зависимость людей от смартфонов становится катастрофической, с каждым годом всё больше привязываются к гаджетам. Теперь человек берёт с собой и на кухню, и в ванную, и в постель. Эксперты решили проверить, насколько серьёзно обстоят дела и предложили американцам отказаться от смартфона на неделю за $1000.

Для того, чтобы выручить данную сумму денег, нужно поучаствовать в специальной акции, спонсором которой стал местный провайдер Frontier Communications. Правда, несмотря на ограничения, без средства связи с близкими человек не останется — ему предоставят возможность воспользоваться кнопочным телефоном.

Организаторы акции отмечают, что не каждый примет участие в мероприятии — проходит строгий отбор. Потенциальному участнику надо рассказать в 100-200 словах, почему он достоин и именно у него проверят зависимость. Отмечается, что аргументы должны быть убедительными.

Идея, разумеется, хорошая, но никто не уточняет, как конкретно участников будут проверять на ложь. Сказать можно, что угодно, но не всегда слова соответствуют действительности: когда человек приходит ради эксперимента — это одно, другое дело — только получить без труда деньги.

Да и вопрос заключается в том, будет ли кто-нибудь наблюдать за участниками? У многих в наличие несколько смартфонов. И если будет сдан один, то не факт, что человек откажется в принципе. Эти нюансы нужно хорошо проработать, чтобы эксперимент и правда получился ошеломляющим.