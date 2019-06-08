Секс предотвратит рак! Учёные рассказали о новом методе защиты от заболевания

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Заразный рак не передаётся людям, однако человек может заболеть другими видами недуга.

До недавнего времени, учёные были уверены в том, что в процессе эволюции, большинство земных организмов перешло на размножение половым путём с целью защиты от паразитов и вирусов. Однако, французские учёные провели исследование и пришли к выводу, что секс понадобился животным с целью предотвращения рака.

В своём докладе учёные рассказала о новом методе защиты от заболевания. По словам автора исследования Фредерика Тома, из университета Монпелье, секс предотвратит рак и этому есть доказательство. В современном мире, 99% организмов размножаются половым путём — от грибов до людей. Французские эволюционисты заявили, что заразные раковые клетки могли спровоцировать такое явление. Они не отделяются от иммунной системы, что делает их крайне опасными. Учёные знают о существовании трёх видов заразного рака, один из которых встречается у двустворчатых моллюсков, а остальные два у собак и тасманских дьяволов.

Как известно, человеку данные формы рака не передаются. История исследования началась с истории о заразном раке, который поразил практически всех тасманских дьяволов, уничтожив их. Эволюционисты пришли к выводу, что недуг поразил сумчатых животных из-за низкого генетического разнообразия. Зачастую, половое размножение обеспечивает увеличение генетического разнообразия и защиты от вторжения чужих раковых клеток.

Фредерик Том подчеркнул важность данного открытия. Он уверен, что регулярный секс и деторождение естественным путём может стать щитом от самых разнообразных видов рака, которые могут поражать от мозга до крови. Заразный рак не передаётся человеку, но нет никакой гарантии, что в процессе эволюции, учёные не откроют его человеческий аналог.