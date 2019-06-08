Крысы-кенгуру: на Филиппинах обитают ранее неизвестные виды грызунов - учёные

Сегодня, 17:39

Обнаружить их очень сложно, потому что живут в горах. Имеют мощные задние ноги, питаются дождевыми червями.

Животный мир является предметом любопытства многих. Люди постоянно сталкиваются с представителями фауны: дома, в лесу, в зоопарках. Но и то число видов, о которых мы знаем, не окончательно. Например, учёные открыли: ранее неизвестные науке, прыгающие виды грызунов обитают на Филиппинах.

Крысы-кенгуру получили названия R. Migan и Rhynchomys labo. Внешне они сильно напоминают австралийское животное, поскольку тоже имеют мощные задние лапы и заострённую морду. Также стоит отметить ещё одну особенность: в отличие от других крыс эти не выбегают на приманку — арахисовое масло и кокос.

Учёные приметили: крысы в основном живут на высокогорье, в местах, куда человеку трудно попасть. Предполагается, что все грызуны, которые обитают на Филиппинах, произошли от общего предка, но, оказавшись в разных условиях, развились неодинаково.

Каким образом крысы получили такие же мощные лапы как у кенгуру, учёным только предстоит узнать, как и о других особенностях организма. Велика вероятность, что этим не ограничивается уникальность грызунов. Необходимо понаблюдать за их образом жизни.