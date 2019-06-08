Больше футбольного поля: Астероиды-гиганты угрожают жизни миллиардов людей

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9 сентября произойдёт столкновение с астероидом 2006 QV89. От Земли после такого события ничего не останется, уверены астрономы.

Опасаясь приближения астероидов, люди строят предположения — какой из них и когда ударит в Землю. Астрономы решили внести немного конкретики и прояснить ситуацию — был опубликован список наиболее опасных небесных тел, которые угрожают жизни миллиардов людей.

Это астероиды-гиганты, сведения о габаритах которых вызывают ужас — некоторые из них больше футбольного поля. В числе самых опасных стоит отметить 1950DA, диаметр которого составляет 2 километра. Его столкновение с Землёй должно произойти не раньше марта 2880 года. Астрономы отмечают, что времени у человечества много, но с таким подходом к собственной жизни проблем не избежать.

Что касается текущего года, то и здесь есть большая опасность. Велика вероятность того, что в этом году Земля столкнётся с астероидом 2006 QV89. По словам исследователей, последствия будут внушительными. Ждать его появления стоит 9 сентября. Пока что нет точных сведений, куда точно ударит астероид, но выжить хоть кому-то удастся вряд-ли.

Космических кораблей не хватит, чтобы за короткий промежуток времени перевезти всё население Земли, к тому же при всех богатствах планеты надо с грустью отметить — такого количества топлива у людей нет. Запуск одной ракеты с 2-5 людьми обходится очень дорого, говорить о спасении миллиардов вообще не приходится.