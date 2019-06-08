Учёные: Дети, рождённые одни в семье, чаще становятся гомосексуалами

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Поэтому в каждой семье должно быть минимум двое детей. Об этом сообщают учёные Массачусетского технологического института.

Для того, чтобы убедиться в подлинности теории, сотрудники кафедры психологии провели собственное исследование. В эксперименте приняли участие 238 семей из 7 американских штатов, Британии и Франции. У 114 семей было 2 и более детей. Родителям задавали вопросы о том, чувствуют ли они себя счастливее после появления на свет детей, чему обучают малышей и кем хотят стать их дети в будущем. Первая часть исследования проводилась в 2006 году, когда основным респондентам было не более 8 лет. Вторая – в 2013 году, и третья – в июне 2019 года. Результаты показали, что в семьях, где только один ребёнок, преобладает вседозволенность.

У таких родителей дети вырастают приверженцами субкультур, чаще выражаются в виде панков, готов, хипстеров. Но 27% из общего количества респондентов оказывался гомосексуалом, либо бисексуалом. В семьях, где 2 и более детей, гомосексуалом становился лишь каждый 12-й ребёнок. Таким образом, рождённые одним в семье дети, чаще становились гомосексуалами. Психологи объяснили это тем, что когда ребёнок один в семье, то ему больше позволяют и меньше ответственность ложится, чем когда двое детей и одному из них приходится ухаживать за младшим братом или сестрой и помогать больше маме и папе. При вседозволенности детям хочется попробовать многое, включая отношения в ранеем возрасте и однополые связи, говорят психологи. Результаты исследования опубликованы в журнале «Наука» МТИ.