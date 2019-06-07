Не влез в люк «Союза»: Российским учёным придётся переделать робота Фёдора

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Человекоподобному роботу необходимо уменьшить плечевой пояс.

Фёдор это человекоподобный робот, над созданием которого работали специалисты НПО «Андроидная техника». Сейчас его готовят к непилотируемому полёту на МКС. Отправится он туда на корабле «Союз МС-14» в качестве члена экипажа. Полёт будет иметь испытательный характер.

Рост Фёдора примерно 180 сантиметров, а вес приблизительно 150 кг. Машина работает на базе операционной системы реального времени. В автономном режиме сможет работать примерно час. Кроме этого Фёдор может открывать двери, стрелять, водить автомобиль и квадроцикл.

Во время испытаний стало ясно, что робот не влез в люк «Союза», теперь российским учёным придётся переделать и доработать Фёдора. Специалисты изменят торс и плечевой пояс машины, чтобы она могла пройти через отверстие люка. Ранее сообщалось, что запуск «Союза» произведёт ракета носитель «Союз-2.1а» в августе 2019 года.